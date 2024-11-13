АРМА реалізувало перші 16 арештованих картин Медведчука

Грошіз продажу будуть направлені на економіку та ЗСУ.

АРМА реалізувало через Прозорро.Продажі перші 16 картин з колекції держзрадника Віктора Медведчука. Загальна сума картин майже 317 тисяч гривень, які скерують на економіку та військові облігації, відповідно, на підтримку обороноздатності України.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Найдорожче з молотка продали картину "Сільський пейзаж з річкою" за 76 тисяч гривень.

"Сьогодні серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета медведчука та "ведмедиків в сосновому лісі", які так зацікавили журналістів та суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їх реалізація принесла коштів державі. Адже відсьогодні, кожного дня буде реалізовуватися частина картин. Наступні 19 — вже завтра", — каже Олена Дума.