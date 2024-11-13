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АРМА реалізувало перші 16 арештованих картин Медведчука

13 листопада 2024, 16:35
АРМА реалізувало перші 16 арештованих картин Медведчука
Грошіз продажу будуть направлені на економіку та ЗСУ.
АРМА реалізувало через Прозорро.Продажі перші 16 картин з колекції держзрадника Віктора Медведчука. Загальна сума картин  майже 317 тисяч гривень, які скерують на економіку та військові облігації, відповідно, на підтримку обороноздатності України. 
 
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
 
Найдорожче з молотка продали картину "Сільський пейзаж з річкою" за 76 тисяч гривень.
 
"Сьогодні серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета медведчука та "ведмедиків в сосновому лісі", які так зацікавили журналістів та суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їх реалізація принесла коштів державі. Адже відсьогодні, кожного дня буде реалізовуватися частина картин. Наступні 19 — вже завтра", — каже Олена Дума.
 
Також, ще 120 картин чекають на торги. Ще 285 арештованих та переданих в АРМА картин Віктора Медведчука, 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею. 
 
Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів.

 

картиниМедведчукАРМАвійна в Україніросія окупанти

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