АРМА реалізувало ще 11 годинників Медведчука на майже 3,3 млн гривень

25 вересня, відбувся другий аукціон на Прозорро.Продажі, де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.

Так, під час торгів 24 учасники змагалися за можливість стати власником дороговартісних годинників.

Всього на аукціон було виставлено 12 годинників. З них реалізовано:

1. Годинник "Vacheron Constantin" 222 222.22 тисячі гривень від стартової ціни у 131 780.50 гривень

2. Годинник "Dolce & Gabbana" 61,5 тисячі гривень від стартової ціни у 56 373 гривень

3. Годинник "Gold Time" 101 тисяча гривень від стартової ціни у 99 516.50 гривень

4. Годинник "Breguet" 175,4 тисячі гривень від стартової ціни у 159 776.50 гривень

5. Годинник "Breguet" 183,5 тисячі гривень від стартової ціни у 152 294.50 гривень

6. Годинник "Franck Muller" 100, 5 тисячі гривень від стартової ціни у 66 014.50 гривень

7. Годинник "Rolex" 495 001 гривень від стартової ціни у 361 038,50 гривень

8. Годинник "Breguet 684" 240 001 гривень від стартової ціни у 166 922 гривень

9. Годинник "Vacheron Constantin" 181,9 тисячі гривень від стартової ціни у 76 301 гривень

10. Годинник "Patek Philippe" 409 тисяч гривень від стартової ціни у 287 354,50 гривень

11. Годинник "Breguet 4416К" 1 119 296 гривень від стартової ціни у гривень 929 506,50 гривень

У торгах за деякі лоти кількість бажаючих стати їх власниками досягала 5 претендентів, зокрема, йдеться про годинник марки "Vacheron Constantin".

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 мільйона гривень, які надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

Ще відносно одного годинника марки "Dolce & Gabbana" торги не відбулися. Тож цей лот буде реалізовано на наступному аукціоні.

Наразі представники Нацагентства надіслали відповідні листи до правоохоронних органів з метою перевірки переможців торгів на предмет причетності або зв'язків з представниками країни-агресора, або ж власника арештованого активу.