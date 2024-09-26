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АРМА реалізувало ще 11 годинників Медведчука на майже 3,3 млн гривень

26 вересня 2024, 15:07
АРМА реалізувало ще 11 годинників Медведчука на майже 3,3 млн гривень
Фото: AFP
Гроші спрямують на купівлю військових облігацій.
25 вересня, відбувся другий аукціон на Прозорро.Продажі, де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.
 
Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).   
 
Так, під час торгів 24 учасники змагалися за можливість стати власником дороговартісних годинників.
 
Всього на аукціон було виставлено 12 годинників. З них реалізовано:
 
1. Годинник "Vacheron Constantin" 222 222.22 тисячі гривень від стартової ціни у 131 780.50 гривень 
 
2. Годинник "Dolce & Gabbana"  61,5 тисячі гривень від стартової ціни у 56 373 гривень
 
3. Годинник "Gold Time" 101 тисяча гривень від стартової ціни у 99 516.50 гривень
 
4. Годинник "Breguet" 175,4 тисячі гривень від стартової ціни у 159 776.50 гривень
 
5. Годинник "Breguet" 183,5 тисячі гривень від стартової ціни у 152 294.50 гривень 
 
6. Годинник "Franck Muller" 100, 5 тисячі гривень від стартової ціни у 66 014.50 гривень
 
7. Годинник "Rolex"  495 001 гривень від стартової ціни у 361 038,50 гривень 
 
8. Годинник "Breguet 684" 240 001 гривень від стартової ціни у 166 922 гривень
 
9. Годинник "Vacheron Constantin" 181,9 тисячі гривень від стартової ціни у 76 301 гривень 
 
10. Годинник "Patek Philippe" 409 тисяч гривень від стартової ціни у 287 354,50 гривень
 
11. Годинник "Breguet 4416К" 1 119 296 гривень від стартової ціни у  гривень 929 506,50 гривень 
 
У торгах за деякі лоти кількість бажаючих стати їх власниками досягала 5 претендентів, зокрема, йдеться про годинник марки "Vacheron Constantin".
 
Загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 мільйона гривень, які надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. 
 
Ще відносно одного годинника марки "Dolce & Gabbana" торги не відбулися. Тож цей лот буде реалізовано на наступному аукціоні.
 
Наразі представники Нацагентства надіслали відповідні листи до правоохоронних органів з метою перевірки переможців торгів на предмет причетності або зв'язків з представниками країни-агресора, або ж власника арештованого активу. 

 

війна в Україніросія окупантиВіктор МедведчукАРМА

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