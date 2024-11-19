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АРМА розшукало активи посадовців на понад $4 млн за кордоном

19 листопада 2024, 15:55
АРМА розшукало активи посадовців на понад $4 млн за кордоном
Фото: АРМА
Йдеться про апартаменти у Маямі, квартири у Грузії та Чехії, майно на курорті, нерухомість у Болгарії, авто та гроші на рахунку.
Активів посадовців за кордоном на понад 4 мільйони доларів США вдалося розшукати за 4 місяці роботи спільного механізму взаємодії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА. 
 
Серед розшуканих активів з ознаками необгрунтованості:
 
  • розкішні апартаменти в Маямі (США),
  • квартири в Батумі (Грузія) та Празі (Чехія),
  • нерухоме майно на угорському бальнеологічному курорті,
  • нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії,
  • елітний автомобіль Porsche Cayenne 2024-го р. випуску вартістю 77 000 доларів США,
  • понад 400 тисяч євро на банківському рахунку в Молдові.
 
Зараз очікують на їх арешт та передачу в управління АРМА, а також на направлення в межах міжнародно-правової допомоги запиту Офісу генерального прокурора про легалізацію такого рішення суду.
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