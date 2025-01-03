АРМА відстежуватиме активи корупціонерів з космосу

Також потенційні учасники конкурсів зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Це дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Очільниця агентства Олена Думи назвала цю співпрацю "революційним кроком" у боротьбі з приховуванням активів.