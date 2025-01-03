Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

АРМА відстежуватиме активи корупціонерів з космосу

03 січня 2025, 20:53
АРМА відстежуватиме активи корупціонерів з космосу
Фото: ВВС
Також потенційні учасники конкурсів зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Це дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.
 
Про це повідомила пресслужба відомства.
 
Очільниця агентства Олена Думи назвала цю співпрацю "революційним кроком" у боротьбі з приховуванням активів.
 
"Завдяки співпраці з Державним космічним агентством України ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу — швидко, точно та в будь-якій точці планети", — зазначила Дума.
 
Виконувач обов’язків голови Державного космічного агентства Володимир Міхеєв додав, що українські космічні технології тепер "сприятимуть прозорості управління арештованими активами".
 
В АРМА також підкреслили, що нові можливості будуть корисними для учасників конкурсів на управління активами. Завдяки космічним даним вони зможуть дистанційно оглядати об'єкти з будь-якого куточка світу, що зробить процес більш прозорим і ефективним, йдеться в повідомленні.

 

війна в Україніросія окупантикосмосАРМА

Останні матеріали

Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється