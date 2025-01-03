АРМА відстежуватиме активи корупціонерів з космосу
03 січня 2025, 20:53
Фото: ВВС
Також потенційні учасники конкурсів зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з Державним космічним агентством України, що забезпечить доступ до даних дистанційного зондування Землі. Це дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Очільниця агентства Олена Думи назвала цю співпрацю "революційним кроком" у боротьбі з приховуванням активів.
"Завдяки співпраці з Державним космічним агентством України ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу — швидко, точно та в будь-якій точці планети", — зазначила Дума.
Виконувач обов’язків голови Державного космічного агентства Володимир Міхеєв додав, що українські космічні технології тепер "сприятимуть прозорості управління арештованими активами".
В АРМА також підкреслили, що нові можливості будуть корисними для учасників конкурсів на управління активами. Завдяки космічним даним вони зможуть дистанційно оглядати об'єкти з будь-якого куточка світу, що зробить процес більш прозорим і ефективним, йдеться в повідомленні.