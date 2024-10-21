АРМА збирається забрати в Укрзалізниці 18 тисяч вагонів

УЗ втрачатиме 3 мільярди щороку.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 17 799 вагонів. Строк подачі документів для участі у конкурсі — до 24 жовтня 2024 року.

Про це йдеться у офіційному повідомленні АРМА.

Ці вагони були арештовані, і знаходяться на балансі Укрзалізниці, яка активно їх використовує. Тому АРМА фактично забирає в УЗ левову частку вагонного парку: 27% критих вагонів, 26% напіввагонів, 54% цистерн, та 98% мінераловозів.

За оцінками Укрзалізниці, втрата такої кількості вагонів призведе до скорочення доходів компанії на 3 мільярди гривень щороку. Також це спричинить падіння надходжень до бюджету України на більш ніж 0.5 млрд грн на рік.