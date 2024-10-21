АРМА збирається забрати в Укрзалізниці 18 тисяч вагонів
21 жовтня 2024, 16:35
Фото: uz.gov.ua
УЗ втрачатиме 3 мільярди щороку.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 17 799 вагонів. Строк подачі документів для участі у конкурсі — до 24 жовтня 2024 року.
Про це йдеться у офіційному повідомленні АРМА.
Ці вагони були арештовані, і знаходяться на балансі Укрзалізниці, яка активно їх використовує. Тому АРМА фактично забирає в УЗ левову частку вагонного парку: 27% критих вагонів, 26% напіввагонів, 54% цистерн, та 98% мінераловозів.
За оцінками Укрзалізниці, втрата такої кількості вагонів призведе до скорочення доходів компанії на 3 мільярди гривень щороку. Також це спричинить падіння надходжень до бюджету України на більш ніж 0.5 млрд грн на рік.
Втім, це не єдина проблема: дефіцит цистерн може спричинити зростання цін на пальне. Адже зараз до 50% пального перевозиться саме в арештованих цистернах, які у УЗ заберуть. А відсутність напіввагонів та платформ значно ускладнить перевезення техніки ЗСУ та спорудження фортифікаційних споруд на гарячих ділянках фронту.
Нагадаємо: днями АРМА вже підписала один договір на управління 434 вагонами. Переможцем тендеру стала компанія ООО "ФПК "Ресурсгруп". Ця компанія платитиме державі за вагон 34 грн на добу. При тому, що ринкова ставка прибутковості піввагонів становить 450 грн/добу, а цистерн — понад 1000 грн/добу. Водночас, згідно з даними реєстрів, переможець не має досвіду в управлінні залізничними вагонами, натомість є фігурантом у понад 20 судових справах.