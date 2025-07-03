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Армія Британії поповниться українськими дронами Raybird

03 липня 2025, 08:33
Армія Британії поповниться українськими дронами Raybird
Raybird належить до класу І за стандартами НАТО і має конструкцію, яка дозволяє змінювати корисне навантаження без застосування спеціальних інструментів
Армія Великої Британії поповниться першокласним вітчизняним безпілотником Raybird виробництва української компанії Skyeton.
 
Про це йдеться на офіційному сайті Skyeton.
 
Українська компанія Skyeton, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних систем, оголосила про створення спільного підприємства з британською компанією Prevail Partners.
 
Нове підприємство має назву Skyeton Prevail Solutions і буде зосереджене на прискоренні серійного виробництва, постачанні та інтеграції безпілотної системи в підрозділи Збройних сил Великої Британії.
 
У компанії зазначають, що центральну увагу буде приділено випуску безпілотного авіаційного комплексу Raybird, який виконав тисячі бойових вильотів в Україні та продемонстрував "надзвичайно низький рівень втрат бортів".
 
Raybird належить до класу І за стандартами НАТО і має конструкцію, яка дозволяє змінювати корисне навантаження без застосування спеціальних інструментів.
 
Серед варіантів корисного навантаження дрона:
 
  • камери з розширеними можливостями виявлення цілей;
  • оптика високої роздільної здатності для розвідки;
  • радар із синтетичною апертурою (SAR) для отримання зображень у темряві або за несприятливих погодних умов;
  • локатори радіочастот.
 
В компанії наголошують, що безпілотник Raybird користується високим попитом серед бойових підрозділів завдяки ефективному виконанню завдань, стійкості до зовнішніх впливів та мінімальному ризику для операторів.
 
Згідно з повідомленням Skyeton, українсько-британське підприємство буде масштабувати виробництво Raybird у Великій Британії з подальшим його застосуванням у Збройних силах України, британській армії, а також у Збройних силах інших країн-партнерів.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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