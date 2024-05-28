Армія Британії скоротилася до мінімуму з часів Наполеона – The Times

Генерали в Європі стурбовані тим, що британська армія не зможе нічим допомогти в боротьбі з росією в разі початку конфлікту.

Європейські генерали і дипломати стурбовані скороченням армії Британії і тим, чи достатньо вона велика, щоб протистояти конфлікту "високої інтенсивності".

Уряд Британії заявляє, що до 2025 року скоротить армію з 82 000 до 73 000 осіб і це стане найменшим показником з часів Наполеона, пише газета The Times.

Головна мета вже майже досягнута - чисельність військ наразі становить 73 190 осіб, адже з армії йде більше солдатів, ніж набирається.

Високопоставлені американські генерали і раніше сумнівалися щодо статусу Британії як бойової сили вищого рівня. Вони попереджали, що Велика Британія не може покладатися на США, щоб заповнити прогалини у своєму потенціалі. Наразі кілька високопоставлених європейських військових вважають, що армія не буде достатньо великою, щоб допомогти в боротьбі з рф, якщо почнеться конфлікт.

"Є побоювання з приводу британської армії. Ми бачимо, що вони стикаються з труднощами щодо людських ресурсів, а також можливостей обладнання. Найближчими місяцями кількість солдатів буде скорочуватися", - сказав один з генералів.

За його словами, є проблема з чисельністю всіх європейських армій, враховуючи, що найближчими роками їм доведеться зіткнутися з росією.

"Головна проблема полягає у здатності армії протистояти конфлікту високої інтенсивності. У вас має бути маса, у вас мають бути цифри. В Україні ви можете бачити, що у нас повинна бути маса, щоб битися з російською армією", - додає військови.

Британія заявила, що може розгорнути дві дивізії - 1-шу дивізію, яка є підрозділом глобального реагування армії, що складається з більш ніж 30 000 осіб, і 3-тю дивізію, бронетанкову дивізію приблизно такої ж чисельності.

Але в реальності члени парламенту і військові експерти попереджають, що Британії буде важко розгорнути бойову дивізію відповідно до плану через брак ресурсів. Вважається, що її армія не володіє такими важливими можливостями, як артилерія і протиповітряна оборона, - пише видання.

Міністри і військові начальники раніше не зважали на чисельність армії, кажучи, що її ефективність і доступність важливіші. Проте один європейський дипломат сказав, що "мобільність - це ключовий фактор, але розмір, безумовно, має значення".