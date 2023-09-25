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ПОЛІТИКА

Армія дронів установила новий рекорд знищення російських гармат

25 вересня 2023, 14:24
Армія дронів установила новий рекорд знищення російських гармат
Фото: Укрінформ
За тиждень з 18-25 вересня ударні підрозділи Армії дронів знищили 64 російські гармати.

Загальна кількість ураженої Армією дронів російської техніки за минулий тиждень - 205 одиниць, повідомив Михайло Федоров.

За тиждень з 18-25 вересня ударні підрозділи Армії дронів знищили 64 російські гармати.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наші воїни продовжують уражати гармати, які заважають рухатися вперед. Маємо новий рекорд - мінус 64 російські гармати", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загальна кількість ураженої Армією дронів російської техніки за минулий тиждень - 205 одиниць. Крім вищезгаданих гармат, виведено з ладу 27 російських танків, 55 вантажівок, 38 бойових броньованих машин, 3 одиниці радіотехнічного обладнанняі чимало багато іншого.

"Потужні результати. Посилюємо Сили оборони безпілотниками по всій лінії фронту та дякуємо за захист", - додав Федоров.

армія дронівФедороввійна

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