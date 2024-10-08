Армія Франції перевіряє готовність протистояти загрозі з боку путіна

Тужус впевнений, що французькі солдати пройдуть це випробування.

У травні французькі солдати візьмуть участь у масштабних військових навчаннях в Румунії під назвою "Дакійська весна 2025", які оцінять їхню здатність швидко передислокуватися на східний фланг НАТО. Це ключова здатність на випадок, якщо президент росії владімір путін вирішить напасти на члена Альянсу.

Про це повідомляє Politico.

"Раніше ми гралися у війну. Тепер є визначений ворог, і ми тренуємось з людьми, з якими ми насправді будемо воювати", — заявив журналістам голова сухопутного командування армії в Європі генерал Бертран Тужус.

За останні кілька років сухопутні війська Франції розпочали "глибоку трансформацію", щоб бути готовими до конфлікту високої інтенсивності, подібного до війни в Україні. Французька армія також має нові накази від НАТО: до 2027 року вона повинна бути здатна розгортати боєздатну дивізію за 30 днів.

Французька армія тренуватиметься, щоб за 10 днів відправити боєздатну бригаду з 3000-5000 військовослужбовців до Румунії — проміжний крок, який, в разі успіху, підтвердить упевненість союзників по НАТО в боєздатності Франції й прокладе шлях до досягнення мети, поставленої на 2027 рік. Ключовим викликом буде дістатися до Румунії за такий короткий проміжок часу.

"Досі не існує військового Шенгену, і нам потрібно рішуче поліпшити військову мобільність в Європі", — сказав генерал П'єр-Ерік Гійо, заступник Тужуса.