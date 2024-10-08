Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Армія Франції перевіряє готовність протистояти загрозі з боку путіна

08 жовтня 2024, 12:17
Армія Франції перевіряє готовність протистояти загрозі з боку путіна
Фото: з вільного доступу
Тужус впевнений, що французькі солдати пройдуть це випробування.

У травні французькі солдати візьмуть участь у масштабних військових навчаннях в Румунії під назвою "Дакійська весна 2025", які оцінять їхню здатність швидко передислокуватися на східний фланг НАТО. Це ключова здатність на випадок, якщо президент росії владімір путін вирішить напасти на члена Альянсу.

Про це повідомляє Politico.

"Раніше ми гралися у війну. Тепер є визначений ворог, і ми тренуємось з людьми, з якими ми насправді будемо воювати", — заявив  журналістам голова сухопутного командування армії в Європі генерал Бертран Тужус.

За останні кілька років сухопутні війська Франції розпочали "глибоку трансформацію", щоб бути готовими до конфлікту високої інтенсивності, подібного до війни в Україні. Французька армія також має нові накази від НАТО: до 2027 року вона повинна бути здатна розгортати боєздатну дивізію за 30 днів.

Французька армія тренуватиметься, щоб за 10 днів відправити боєздатну бригаду з 3000-5000 військовослужбовців до Румунії — проміжний крок, який, в разі успіху, підтвердить упевненість союзників по НАТО в боєздатності Франції й прокладе шлях до досягнення мети, поставленої на 2027 рік. Ключовим викликом буде дістатися до Румунії за такий короткий проміжок часу.

"Досі не існує військового Шенгену, і нам потрібно рішуче поліпшити військову мобільність в Європі", — сказав генерал П'єр-Ерік Гійо, заступник Тужуса.

ФранціяРумуніянавчання військовихросія загроза

Останні матеріали

путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється