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ПОЛІТИКА

Армія Ізраїля підтвердила смерть лідера Хамас

17 жовтня 2024, 20:31
Армія Ізраїля підтвердила смерть лідера Хамас
Фото: з вільного доступу
Сінвара ліквідували під час ізраїльської операції на півдні сектора Гази.

Ізраїль підтвердив смерть лідера Хамас Яхʼї Сінвара.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїля (Цахал).

Сінвара ліквідували під час ізраїльської операції на півдні сектора Гази. Бійці 828 бригади Цахал, які діяли в цьому районі, виявили та ліквідували трьох бойовиків Хамас. Після ідентфиікації тіл вдалося зʼясувати, що один із убитих — Яхʼя Сінвар.

Сінвар — головний лідер Хамас, який був живий і на волі. В Ізраїлі його вважають його організатором атаки 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1 200 ізраїльтян, а 250 — взяли в заручники. Після цієї операції Сінвар не зʼявлявся на публіці — переховувався в розлогій мережі підземних тунелів у секторі Гази.

Сінвар був головним представником Гази під час переговорів про звільнення сотні заручників. Ізраїльські медіа писали, що лідер Хамас використовував кількох із них як «живий щит», побоюючись удару Цахал, і завжди ходив із сумкою з вибухівкою — через це його ліквідація кілька разів зривалася.

У 2015 році США визнали Сінвара «глобальним терористом особливого значення». А через два роки він став лідером Хамас у Газі. 

ХАМАСІзраїльСектор Гази

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