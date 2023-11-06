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ПОЛІТИКА

Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період – Цахал

06 листопада 2023, 17:21
Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період – Цахал
Західний берег Йордану, Хеврон, 17 червня 2014 року. Ізраїльські солдати шукають трьох підлітків, зниклих на Західному березі Йордану минулого тижня. Влада вважає, що підлітків викрали палестинські бойовики з руху Хамас. Фото: АFР
У заяві Цахалу йдеться, що військовим уже видали 129 тисяч зимових курток і 369 тисяч невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Цахал вірить, що готовий продовжувати бойові дії взимку, і вже розпочав масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Про це повідомляє The JPost.

У заяві Цахалу йдеться, що військовим уже видали 129 тисяч зимових курток і 369 тисяч невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Однак, за винятком Війни за незалежність 1948-49 років, яка з тактичного погляду була іншою епохою і в якій Цахал намагався втримати або відвоювати позиції, а не вторгнутися на ворожу територію, як у випадку з нинішнім вторгненням у Газу, Цахал не має досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що Цахал справді має або надає всі необхідні додаткові куртки та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з перебуванням у теплі та відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, то можна уникнути деяких серйозних помилок.

Але навіть якщо військові розв'яжуть ці відомі й базові проблеми - наприклад, не допустять замерзання солдатів у польових умовах, - незрозуміло, наскільки вони будуть готові стратегічно й тактично, з огляду на відсутність досвіду дій узимку в умовах бойової обстановки.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

Раніше ми повідомляли, що секторі Гази від початку масштабної атаки на Ізраїль загинули 88 співробітників агентства ООН.  У спільній заяві гуманітарних організацій ООН також ідеться, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. А в заручниках досі перебувають 200 людей, зокрема діти.

війнаХамас: Ізраїльцахал

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