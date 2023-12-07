Армія Ізраїлю в Газі оточила лігво Хамас

У місті перебувають тисячі терористів.

Ізраїльські війська рівно через два місяці війни істотно просунулися в Секторі Газа і вже оточили місто Хан-Юніс на півдні анклаву. Передові загони вже проводять свої операції у населеному пункті.

Про це повідомляє газета Bild.

Наголошується, що Хан-Юніс вважається центром Хамас. Справа в тому, що майже всі політичні та військові лідери бойовиків походять із Хан-Юнісу. За деякими даними, і зараз у місті перебувають тисячі терористів, можливо, навіть лідер Хамас у секторі Газа Яхья Сінвар.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, напередодні ізраїльські військові оточили будинок Сінвара в Хан-Юнісі, проте самого лідера бойовиків так і не знайшли. Ізраїльські спецслужби вважають, що останні місяці він живе у мережі тунелів під сектором Газа.

У той час як бійці Цахал просуваються землею, ізраїльські ВПС завдають ударів з неба. Бойовики, у свою чергу, покладаються на раптові атаки та влаштовують засідки в тунелях, відкриваючи з шахт вогонь по ізраїльським військам.

Повідомляється, що зараз тяжкі бої також йдуть у районі Шеджайя міста Газа. За останні дні, за даними Армії оборони Ізраїлю, там сталося понад 50 зіткнень із терористами, в яких загинуло майже 200 бойовиків Хамасу.

Нагадаємо, війна в Ізраїлі розпочалася 7 жовтня 2023 року з нападу бойовиків Хамас, які прорвали кордон Ізраїлю та вбили сотні мирних ізраїльтян та військових Цахал. З того часу Ізраїль перейшов у контратаку і вже досяг неабияких успіхів.