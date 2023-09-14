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ПОЛІТИКА

Армія Ізраїлю вдарила по одній із головних військових авіабаз Сирії

14 вересня 2023, 11:36
Армія Ізраїлю вдарила по одній із головних військових авіабаз Сирії
Фото: Укрінформ
Її використовує рф.

Ізраїль ударив по середземноморському портовому місту Тартус (Сирія). Також була атакована одна з головних військових авіабаз країни, що використовується росією.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання в опозиції повідомило, що удар був завданий по військовій базі на півдні міста Хама і військовому аеропорту Шуайрат, розташованому на південний схід від центральної провінції Хомс.

"Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку росія, головний союзник Асада, зміцнила та використала для проведення рейдів проти повстанців", - йдеться у статті.

Крім того, як пише Reuters, в результаті авіаудару двох сирійських солдатів було вбито і ще шестеро поранено.

Зазначимо, що за останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваних іранських об'єктах у Сирії, але в основному уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові об'єкти. Як уточнює Reuters з посиланням на ізраїльських експертів, ці удари є частиною ескалації конфлікту, метою якого є уповільнення зростаючого зміцнення Ірану в Сирії.

ІзраїльСиріяавіабаза

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