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Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще двох командирів Хамас

11 грудня 2024, 17:51
Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще двох командирів Хамас
Фото: rotter
Унаслідок авіаударів були ліквідовані Фахмі Саламі та Салах Дахман.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію двох високопоставлених бойовиків угруповання Хамас під час авіаударів у Газі.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
За інформацією Цахал, Фахмі Саламі, був командувачем елітними силами Нухба в батальйоні Хамас "Зейтун". Саламі керував нападом бойовиків на військовий пост Пага 7 жовтня 2023 року, унаслідок чого загинули 14 ізраїльських військових.
 
Фахмі Самалі був ліквідований під час авіаудару по будівлі, де раніше була школа Аль-Фалах.
 
Внаслідок ще одного удару в районі міста Джабалія загинув Салах Дахман, який був ватажком підрозділу парапланеристів Хамас. За інформацією агентства Shin Bet, Дахман наглядав за діями угруповання у повітрі.
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