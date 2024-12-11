Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще двох командирів Хамас
11 грудня 2024, 17:51
Фото: rotter
Унаслідок авіаударів були ліквідовані Фахмі Саламі та Салах Дахман.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію двох високопоставлених бойовиків угруповання Хамас під час авіаударів у Газі.
Про це повідомляє Times of Israel.
За інформацією Цахал, Фахмі Саламі, був командувачем елітними силами Нухба в батальйоні Хамас "Зейтун". Саламі керував нападом бойовиків на військовий пост Пага 7 жовтня 2023 року, унаслідок чого загинули 14 ізраїльських військових.
Фахмі Самалі був ліквідований під час авіаудару по будівлі, де раніше була школа Аль-Фалах.
Внаслідок ще одного удару в районі міста Джабалія загинув Салах Дахман, який був ватажком підрозділу парапланеристів Хамас. За інформацією агентства Shin Bet, Дахман наглядав за діями угруповання у повітрі.