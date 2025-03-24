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Армія Ізраїлю заявила про знешкодження кількох посадовців Хамас в Секторі Гази

24 березня 2025, 14:55
Армія Ізраїлю заявила про знешкодження кількох посадовців Хамас в Секторі Гази
Фото: Reuters/Hussam Al-Masri
Удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка
Під час ізраїльського авіаудару у неділю ввечері по лікарні Смуги Гази було вбито високопоставленого члена політичного бюро Хамас, у той час як Цахал почав розширювати свій наступ у всьому секторі.
 
Про це пише The Time of Israel.
 
Ізраїль заявив, що використав високоточну зброю, щоб вбити Ісмаїла Бархума в лікарні Насера на півдні Гази в Хан-Юнісі, називаючи його "ключовим терористом Хамас". Палестинське терористичне угруповання підтвердило його смерть і повідомило, що він проходив лікування від травм, отриманих під час попереднього удару.
 
Цей удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка, зокрема вбивши високопоставленого чиновника Хамас з питань освіти.
 
Армія оборони Ізраїлю також зазначила, що готується розширити наземні операції, передислокувавши бронетанкову дивізію, яка була дислокована на кордоні з Ліваном.
 
Міністр оборони Ізраель Кас підтвердив розширення наступу в заяві, в якій привітав вбивство Бархума.
 
Він назвав посадовця Хамас, члена політичного бюро терористичної групи, який раніше брав участь у фінансуванні її діяльності, як “нового прем’єр-міністра Хамас у Газі, який змінив Іссама Дааліса, попереднього прем’єр-міністра, якого було усунено кілька днів тому”.
 
Бархум був принаймні четвертим членом політичного бюро Хамас, убитим із вівторка, коли Ізраїль відновив авіаудари на території після безвиході через продовження припинення вогню. Раніше в неділю ізраїльський авіаудар поблизу Хан-Юніса вбив Салаха аль-Бардавіла, ще одного високопоставленого члена політичного бюро.
 

 

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