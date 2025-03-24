Армія Ізраїлю заявила про знешкодження кількох посадовців Хамас в Секторі Гази

Удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка

Під час ізраїльського авіаудару у неділю ввечері по лікарні Смуги Гази було вбито високопоставленого члена політичного бюро Хамас, у той час як Цахал почав розширювати свій наступ у всьому секторі.

Про це пише The Time of Israel.

Ізраїль заявив, що використав високоточну зброю, щоб вбити Ісмаїла Бархума в лікарні Насера на півдні Гази в Хан-Юнісі, називаючи його "ключовим терористом Хамас". Палестинське терористичне угруповання підтвердило його смерть і повідомило, що він проходив лікування від травм, отриманих під час попереднього удару.

Цей удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка, зокрема вбивши високопоставленого чиновника Хамас з питань освіти.

Армія оборони Ізраїлю також зазначила, що готується розширити наземні операції, передислокувавши бронетанкову дивізію, яка була дислокована на кордоні з Ліваном.