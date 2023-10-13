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Армія Ізраїлю зайшла на територію Сектору Гази

13 жовтня 2023, 21:15
Армія Ізраїлю зайшла на територію Сектору Гази
з вільних джерел
Військові Цахалу знищують терористів й шукають зниклих людей.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Газа. Це здійснюється в межах "локальних рейдів", щоб очистити територію від потенційних терористів і знайти ізраїльтян, які зникли безвісти.

Про це пише The Times of Israel.

У Цахалі заявляють, що війська знищили кілька терористів у цьому районі. Зокрема, йдеться про осередок Хамас, який випустив протитанкові керовані ракети по Ізраїлю. Війська не ввійшли вглиб Гази.

Крім того, військові намагалися відшукати те, що допоможе в пошуку зниклих безвісти.

"Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб знайти всі подробиці про зниклих безвісти та заручників", – говорить контрадмірал Даніель Хагарі.

За попередніми оцінками, 150-200 людей було взято в заручники Хамас під час його вбивчого нападу минулої суботи. Наразі Цахал повідомив сім'ям 120 заручників про те, що їхні близькі утримуються у Секторі Гази.

 

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльцахал

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