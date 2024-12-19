Армія КНДР зазнає великих втрат на Курщині – розвідка Британії

Солдати рф і КНДР можуть зіштовхнутися із труднощами у сумісності військ.

Північнокорейські військові зазнають великих втрат у боях у Курській області рф під час проведення в регіоні контроперації ЗСУ.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомило Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

"Війська КНДР зараз ведуть наступальні бойові дії проти українських військ у Курській області, росії. Вони, швидше за все, зазнали значних бойових втрат, але поки досягли лише тактичних успіхів. Близько 11 тисяч військовослужбовців КНДР були перекинуті в Курську область", - йдеться в дописі.

Розвідники додали, що солдати рф і КНДР майже напевно зіштовхуються з труднощами у сумісності військ.

В міністерстві написали, що обидві сторони не розмовляють однією мовою, і військові КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в структури російського командування й контролю.

За їх словами, росія та Північна Корея посилили двостороннє партнерство в рамках угоди, яка включає пункт взаємної оборони, і яка набрала чинності 4 грудня 2024 року.

"Для москви військова підтримка КНДР у війні в Україні стала ймовірно ключовим драйвером партнерства, і до нещодавно була зосереджена навколо передачі запасів зброї КНДР. У відповідь Пхенян отримав високий рівень міжнародної підтримки від росії та отримала торговельного партнера, який готовий порушувати санкції", - додали у відомстві.