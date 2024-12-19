Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія КНДР зазнає великих втрат на Курщині – розвідка Британії

19 грудня 2024, 15:27
Армія КНДР зазнає великих втрат на Курщині – розвідка Британії
Солдати рф і КНДР можуть зіштовхнутися із труднощами у сумісності військ.

Північнокорейські військові зазнають великих втрат у боях у Курській області рф під час проведення в регіоні контроперації ЗСУ. 

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомило Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

"Війська КНДР зараз ведуть наступальні бойові дії проти українських військ у Курській області, росії. Вони, швидше за все, зазнали значних бойових втрат, але поки досягли лише тактичних успіхів. Близько 11 тисяч військовослужбовців КНДР були перекинуті в Курську область", - йдеться в дописі. 

Розвідники додали, що солдати рф і КНДР майже напевно зіштовхуються з труднощами у сумісності військ. 

В міністерстві написали, що обидві сторони не розмовляють однією мовою, і військові КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в структури російського командування й контролю. 

За їх словами, росія та Північна Корея посилили двостороннє партнерство в рамках угоди, яка включає пункт взаємної оборони, і яка набрала чинності 4 грудня 2024 року.

"Для москви військова підтримка КНДР у війні в Україні стала ймовірно ключовим драйвером партнерства, і до нещодавно була зосереджена навколо передачі запасів зброї КНДР. У відповідь Пхенян отримав високий рівень міжнародної підтримки від росії та отримала торговельного партнера, який готовий порушувати санкції", - додали у відомстві.

Нещодавно також з'явилася інформація, що кремль може уникати підтверджень щодо військ КНДР у Курській області.
КНДРвійна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється