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Армія нейтральної Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО

28 листопада 2023, 09:55
Армія нейтральної Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО
Фото: facebook.com/britisharmy
Мета навчань – навчитися спільно розв'язувати складні проблеми, закривати слабкі місця та створювати єдину картину ситуації.

Збройні сили Швейцарії беруть участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак Cyber Coalition, які проходять в Естонії.

Про це повідомляє Swissinfo.

Навчання країн НАТО Cyber Coalition проводяться регулярно з 2008 року. Цьогоріч вони триватимуть до п'ятниці, 1 грудня. Стверджується, що спеціально для нього було створено віртуальне навчальне середовище, щоб не пошкодити реальні системи.

На початку 2024 року новостворене Кіберкомандування в Швейцарії замінить нинішню Організацію підтримки командування Збройних сил. Новосформований командний склад використовуватиме навчання НАТО для початкової перевірки.

Посилення кіберзахисту є одним із пріоритетів політики безпеки швейцарського уряду. Федеральна рада хоче поступово розширити відповідні можливості збройних сил до середини 2030-х років. Вона розраховує інвестувати для цього мільярди євро.

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