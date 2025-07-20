Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах

Вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, де не проводили наземні операції.

Армія оборони Ізраїлю (Цахал) вперше з початку війни з Хамас розпочала наземну операцію у районі Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази.

Про це пише The Times of Israel.

Війська Цахал попередили про евакуацію для цивільних палестинців, які проживають на південному заході у Дейр-ель-Балах.

“Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла”, – заявив речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї.

Цивільним наказали прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.