Армія оборони Ізраїлю вперше розпочала наземну операцію в Дейр-аль-Балах
20 липня 2025, 16:54
Фото: facebook.com idfonline
Вперше з початку війни ЦАХАЛ оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, де не проводили наземні операції.
Армія оборони Ізраїлю (Цахал) вперше з початку війни з Хамас розпочала наземну операцію у районі Дейр-аль-Балах в центральній частині Гази.
Про це пише The Times of Israel.
Війська Цахал попередили про евакуацію для цивільних палестинців, які проживають на південному заході у Дейр-ель-Балах.
“Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла”, – заявив речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї.
Цивільним наказали прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.
Це вперше з початку війни Цахал оголошує попередження про евакуацію в районі Дейр-ель-Балах, одному з небагатьох місць у Секторі Гази, де військові не діяли з наземними військами.
Армія оборони Ізраїлю уникала наземних операцій у районах, де, на її думку, Хамас утримує заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки угруповання пообіцяло стратити полонених, якщо ізраїльські війська наблизяться.
За оцінками Цахал станом на травень, у всій центральній частині Гази проживає близько 350 000 палестинців. Скільки з них перебуває в нещодавно евакуйованій зоні, невідомо.