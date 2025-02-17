Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще одного ватажка Хамас

Йдеться про ватажка оперативного відділу Хамас Мухаммеда Шахіна.

Ізраїльські військові заявляють про ліквідацію ще одного ватажка терористичного угрупування Хамас в районі Сидон на півдні Лівану.

Відомо, що ізраїльська армія завдала удару по автомобілю в портовому місті Сидон з метою ліквідації офіцера угруповання. Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що рятувальники витягли одне тіло з машини, але не ідентифікували особу загиблого.

Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ліквідовано Мухаммеда Шахіна, який очолював оперативний відділ Хамас у Лівані і брав участь у підготовці терористичних атак проти населення Ізраїлю за фінансування та під керівництвом Ірану.

Відповідно до перемир'я, укладеного за посередництва США в листопаді, ізраїльські війська отримали 60 днів для виходу з південного Лівану, де вони вели наземний наступ проти бойовиків підтримуваної Іраном "Хезболли" з початку жовтня. Пізніше цей термін був продовжений до 18 лютого, але ізраїльські військові попросили залишити війська на п'яти постах на півдні Лівану.