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Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще одного ватажка Хамас

17 лютого 2025, 16:09
Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще одного ватажка Хамас
Фото: з вільного доступу
Йдеться про ватажка оперативного відділу Хамас Мухаммеда Шахіна.
Ізраїльські військові заявляють про ліквідацію ще одного ватажка терористичного угрупування Хамас в районі Сидон на півдні Лівану.
 
Про це пише Reuters.
 
Відомо, що ізраїльська армія завдала удару по автомобілю в портовому місті Сидон з метою ліквідації офіцера угруповання. Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що рятувальники витягли одне тіло з машини, але не ідентифікували особу загиблого.
 
Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ліквідовано Мухаммеда Шахіна, який очолював оперативний відділ Хамас у Лівані і брав участь у підготовці терористичних атак проти населення Ізраїлю за фінансування та під керівництвом Ірану.
 
Відповідно до перемир'я, укладеного за посередництва США в листопаді, ізраїльські війська отримали 60 днів для виходу з південного Лівану, де вони вели наземний наступ проти бойовиків підтримуваної Іраном "Хезболли" з початку жовтня. Пізніше цей термін був продовжений до 18 лютого, але ізраїльські військові попросили залишити війська на п'яти постах на півдні Лівану.
ХАМАСІзраїльвійна в Україніросія окупанти

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