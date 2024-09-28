Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Хасан Насралла був ліквідований Цахалом внаслідок авіаудару по Бейруту 27 вересня.

Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.

Про це повідомляє Times of Israel.

Напередодні в Силах оборони Ізраїлю заявляли про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболла" Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів.

Також у заяві Цахалу йдеться, що разом із командирами загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла.