Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

28 вересня 2024, 13:19
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера
Хасан Насралла був ліквідований Цахалом внаслідок авіаудару по Бейруту 27 вересня.
Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
Напередодні в Силах оборони Ізраїлю заявляли про ліквідацію командира ракетного підрозділу "Хезболла" Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів. 
 
Також у заяві Цахалу йдеться, що разом із командирами загинув лідер "Хезболли" Хасан Насралла.
 
Лідер терористичного угруповання був убитий у головній штаб-квартирі "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, в опорному пункті відомому під назвою Дахія.
 
За даними ізраїльських військових, штаб-квартира "Хезболли" розташована  під житловими будинками в Дахії.
 
"Удар був завданий тоді, коли вище керівництво "Хезболли" перебувало у своїй штаб-квартирі та займалося координацією терористичної діяльності проти громадян Держави Ізраїль", — заявили в Цахалі.

 

війна в Україніросія окупантиХезболлацахал

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється