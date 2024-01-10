Армія Польщі отримала нову партію танків Abrams

Вони були розвантажені в одному з портів.

Польська армія отримала нову партію з 29 бойових танків M1A1 Abrams із США, які доставили у порт Свіноуйсьце.

Про це польський депутат Павел Бейда написав у X ( twitter).

В порту також розвантажили 79 бронемашин Oshkosh.

Минулого року Варшава замовила 116 танків M1A1 Abrams на додаток до майбутніх 250 машин у версії M1A2 SEPv3. Постачання розпочалося у червні й має бути завершене до кінця 2024 року.

Разом з танками надходять машини технічного обслуговування: мостоукладальники, командирські пункти, а також майстерні на шасі автомобілів HMMWV.

В рамках контракту армія Польщі також отримає комплект боєприпасів, навчання та логістики. Зокрема буде поставлено 116 12,7-мм кулеметів M2, 232 одиниці 7,62-мм кулеметів M240 і 6 запасних газотурбінних двигунів AGT1500.

Сучасні танки М1А1 на озброєнні США пройшли значну модернізацію, котра частково довела їх до рівня М1А2.Так, бойові машини M1A1 у версії AIM-SA та FEP отримали схожі пакети оновлення, що підвищило вогневу потужність танків.