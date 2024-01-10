Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія Польщі отримала нову партію танків Abrams

10 січня 2024, 15:59
Армія Польщі отримала нову партію танків Abrams
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Вони були розвантажені в одному з портів.

Польська армія отримала нову партію з 29 бойових танків M1A1 Abrams із США, які доставили у порт Свіноуйсьце.

Про це польський депутат Павел Бейда написав у X ( twitter).

В порту також розвантажили 79 бронемашин Oshkosh.

Минулого року Варшава замовила 116 танків M1A1 Abrams на додаток до майбутніх 250 машин у версії M1A2 SEPv3. Постачання розпочалося у червні й має бути завершене до кінця 2024 року.

Разом з танками надходять машини технічного обслуговування: мостоукладальники, командирські пункти, а також майстерні на шасі автомобілів HMMWV.

В рамках контракту армія Польщі також отримає комплект боєприпасів, навчання та логістики. Зокрема буде поставлено 116 12,7-мм кулеметів M2, 232 одиниці 7,62-мм кулеметів M240 і 6 запасних газотурбінних двигунів AGT1500.

Сучасні танки М1А1 на озброєнні США пройшли значну модернізацію, котра частково довела їх до рівня М1А2.Так, бойові машини M1A1 у версії AIM-SA та FEP отримали схожі пакети оновлення, що підвищило вогневу потужність танків.

Польщатанкивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Політика
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 січня 2024, 09:09
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється