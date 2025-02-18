Армія рф модернізує "Шахеди": летять 550-600 км на годину

Це надасть додаткове навантаження на ППО і збільшить вартість збиття дронів.

З початку цього року українські спеціалісті зафіксували кілька суттєвих змін в російській версії іранських ударних дронів Shahed-136, яких армія рф назвала "Герань" і "Гарпія".

Про це йдеться на сайті Головного управління розвідки МО України.

Безпілотники мають новий вид бойової частини вагою 90 кг, а також польотний контролер, блок розподілення потужності і акумуляторну батарею перенесено з носової частини в хвостову.

Загалом в конструкцію безпілотників встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній 8–канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts" і номером, який вказує на виробництво в 2024 році.

Спосіб виготовлення і колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "Шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та рф, тому виявлений стікер, ймовірно, використаний для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

Розвідники додають, що росія усе частіше використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн.

Так, в згаданій вище 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 росіяни замінили програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США, яка є критичною складовою CRP-антени, на інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology, Китай.

вироблені на потужностях особливої економічної зони "Єлабуга", на додачу до "Ы" отримали нову серію ― "Ъ" .

БпЛА були вироблені на електромеханічному заводі "Купол" і отримали нову серію "КЦ" на додачу до попередніх "К" та "КБ".

Також є інформація, що окрім 8-канальних антен "Комета М8" у виробництві ворожих ударних безпілотників використовуються також нові російські 12-канальні CRP-антени "Комета".

Для зйомки та передачі відеозображення ураження цілі росіяни використовують одноразові Telegram-боти та міні електронну-обчислювальну машину Raspberry Pi, веб-камеру, 3G/LTE-модеми.

Крімтого, армія рф налагоджує виробництво аналогу реактивного Shahed-238 – "Гєрань-3" з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Інформація про іноземні технології, які сприяють ворогу виготовляти засоби для ведення злочинної війни проти України, щотижня оновлюється на порталі War&Sanctions ― база даних уже містить опис 4400 ідентифікованих в застосованому росією озброєнні компонентів, а також понад 140 БПЛА та 88 залучених до їхнього виробництва підприємств.

В той же час, кілька днів тому ми писали, що росія хоче зменшити обсяги виробництва "Шахедів".