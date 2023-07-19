Армія рф на півдні має проблеми із забезпеченням, логістикою та ротацією – ISW

російські солдати відмовляються воювати та здаються в полон ЗСУ.

Командувач 58 загальновійськової армії рф на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов перед своїм звільненням скаржився на забезпечення російської армії на півдні України. Після його звільнення, ситуація залишилася незмінною та продовжує впливати на хід російських військових операцій

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що недавнє зняття з посади Попова рішенням Міноборони рфта згадані ним проблеми продовжують впливати на російські військові операції на півдні України, а також на обговорення цих операцій.

Відомий російський блогер, пов'язаний із кремлем, нарікав на операції Сил оборони України щодо виснаження російських сил, які утримують південні райони на тлі контрнаступу ЗСУ.

Він також зазначив, що російське військове командування не вирішило проблем ротації сил, про які говорив Попов перед звільненням.