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Армія рф не відмовляється від своїх загарбницьких цілей – британська розвідка

17 липня 2025, 18:33
Армія рф не відмовляється від своїх загарбницьких цілей – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
У червні росіяни могли захопити приблизно 550-600 кв. км української території
російські окупанти в останні два місяці збільшили темпи захоплення українських територій.
 
Про це повідомляє розвідка Великої Британії у соцмережі X.
 
"російські сили прискорили темпи своїх територіальних завоювань впродовж травня і червня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
 
Зокрема, досить імовірно, що російські сухопутні війська захопили приблизно 550-600 кв. км української території у червні. У цьому місяці в середньому окупанти захоплювали близько 18-20 кв. км за день. 
 
За даними розвідки, це були незначні російські територіальні здобутки у порівнянні з показниками травня 2025 року, бо тоді було помітне збільшення захопленої території на приблизно 200 кв. км, якщо брати до уваги здобутки окупантів у квітні 2025 року. 
 
При цьому, російські здобутки у травні і червні відбувалися переважно у сільській місцевості, і менше у забудованих районах. російські загарбники зосереджували увагу на визначенні слабких місць в українській обороні. Атаки невеликими групами дозволили російським військам досліджувати і виявляти сприятливі райони для прориву і нових захоплень вздовж усього фронту. 
 
Водночас на тлі отримання територіальних здобутків, росія продовжує стикатися зі складнощами у спробах захоплення захищених фортифікаційними спорудами міст, таких як Покровськ і Куп’янськ. Для безпосереднього штурму цих районів росіянам треба значно більші маси особового складу. Натомість російські спроби спрямовані на обходження і відрізання логістичних шляхів та неземних засобів комунікації навколо ключових міст, які становлять для них інтерес.

 

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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