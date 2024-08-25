Армія рф обстріляла Краматорськ і поцілила по журналістам Reuters: є загиблий (овнолено)

російські військові випустили по місту крилату ракету "Іскандер-К".

Сьогодні, 25 серпня, росіяни атакували ракетами Краматорськ Донецької області внаслідок чого постраждали іноземні журналісти та мирні мешканці.

Про це повідомило видання РБК-Україна.

Вночі російська армія атакувала Краматорськ - одне з найбільших міст Донецької області.

Місцева влада повідомила, що під удар потрапив готель "Сапфір", а також пошкоджено багатоповерхівку.

На місце інциденту прибула поліція, рятувальники та медики. Триває рятувально-пошукова операція.

Пізніше правоохоронці і рятувальники розказали, що росіяни випустили по Краматорську балістичні ракети "Іскандер-М".

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія рф випустила цієї ночі по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість авіаційних ракет типу Х-59/Х-69 та дев'ять ударних дронів.

Сили протиповітряної знищили вісім дронів-камікадзе у Миколаївській області.

Пізніше стало відомо, що загинув громадянин Великої Британії, який був працівником іноземної агенції.