Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія рф обстріляла Краматорськ і поцілила по журналістам Reuters: є загиблий (овнолено)

25 серпня 2024, 17:13
Армія рф обстріляла Краматорськ і поцілила по журналістам Reuters: є загиблий (овнолено)
Фото: з вільних джерел
російські військові випустили по місту крилату ракету "Іскандер-К".

Сьогодні, 25 серпня, росіяни атакували ракетами Краматорськ Донецької області внаслідок чого постраждали іноземні журналісти та мирні мешканці.

Про це повідомило видання РБК-Україна.

Вночі російська армія атакувала Краматорськ - одне з найбільших міст Донецької області. 

Місцева влада повідомила, що під удар потрапив готель "Сапфір", а також пошкоджено багатоповерхівку. 

На місце інциденту прибула поліція, рятувальники та медики. Триває рятувально-пошукова операція.

Пізніше правоохоронці і рятувальники розказали, що росіяни випустили по Краматорську балістичні ракети "Іскандер-М".

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія рф випустила цієї ночі по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість авіаційних ракет типу Х-59/Х-69 та дев'ять ударних дронів.

Сили протиповітряної знищили вісім дронів-камікадзе у Миколаївській області.

Пізніше стало відомо, що загинув громадянин Великої Британії, який був працівником іноземної агенції.
Краматорськармія рфвійна в Україні

Останні матеріали

Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється