Армія рф обстріляла Краматорськ і поцілила по журналістам Reuters: є загиблий (овнолено)
Сьогодні, 25 серпня, росіяни атакували ракетами Краматорськ Донецької області внаслідок чого постраждали іноземні журналісти та мирні мешканці.
Про це повідомило видання РБК-Україна.
Вночі російська армія атакувала Краматорськ - одне з найбільших міст Донецької області.
Місцева влада повідомила, що під удар потрапив готель "Сапфір", а також пошкоджено багатоповерхівку.
На місце інциденту прибула поліція, рятувальники та медики. Триває рятувально-пошукова операція.
Пізніше правоохоронці і рятувальники розказали, що росіяни випустили по Краматорську балістичні ракети "Іскандер-М".
За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія рф випустила цієї ночі по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість авіаційних ракет типу Х-59/Х-69 та дев'ять ударних дронів.
Сили протиповітряної знищили вісім дронів-камікадзе у Миколаївській області.