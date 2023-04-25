Армія рф почала використовувати нові танки на війні проти України

Танк розвиває максимальну швидкість до 50 миль на годину.

росіяни почали використовувати нові бойові танки з дистанційним керуванням для обстрілу українських позицій.

По це пише Yahoo.

Як передає видання, Т-14 "Армата" ще не брали участі в прямих штурмових діях, але вони були оснащені додатковим захистом на флангах, а екіпажі пройшли бойове злагодження на полігонах в Україні.

Зазначається, що танк має безпілотну вежу, тоді як екіпаж дистанційно керує озброєнням з ізольованої броньованої капсули, розташованої у передній частині корпусу, і має максимальну швидкість 50 миль на годину.

Раніше розвідка Британії повідомила, що російські сили не бажають прийняти першу партію танків через їхній поганий стан, і описала будь-яке розміщення Т-14 як рішення високого ризику, прийняте в основному з пропагандистських міркувань.

"Виробництво, ймовірно, лише в низьких десятках, тоді як командири навряд чи довірятимуть машині в бою", – заявили британські військові.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, виробництво 2 300 цих танків, вперше представлених у 2015 році, спочатку замовлених кремлем на 2020 рік, було перенесено на 2025 рік.