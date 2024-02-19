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Армія рф пробила оборону коло Вербового – DeepState

19 лютого 2024, 09:38
Армія рф пробила оборону коло Вербового – DeepState
російські війська пробили оборону південно-західніше Вербового в Запорізькій області.

ЗСУ намагаються ліквідувати цю проблему, пишуть аналітики DeepState в Telegram-каналі.

"Запорізький відтинок - росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18 лютого інтенсивність дещо спала. Частина змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована", - йдеться в дописі. 

Росіяни також проводили штурмові дії в Білогорівці на Бахмутському напрямку, але дістали відсіч. Так, на Авдіївському напрямку ворог пробував штурмувати неподалік Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже найближчими днями. Вони атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони", - написали аналітики в звіті.

Після завершення боїв за саму Авдіївку противнику потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі.

Також вони вважають, що ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

 
війнавербовеDeepState

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