CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАрмія рф здійснила обстріл промислового району міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Армія рф вдарила ракетами по заводам Краматорська
На Донеччині за минулу добу внаслідок російської агресії загинув мирний житель і двоє були поранені
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав він.
Як повідомлялося, 18 липня вранці російські війська завдали 4 ударів по промзоні Краматорська.
На Донеччині за минулу добу внаслідок російської агресії загинув мирний житель і двоє були поранені.
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