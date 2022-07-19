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Армія рф вдарила ракетами по заводам Краматорська

На Донеччині за минулу добу внаслідок російської агресії загинув мирний житель і двоє були поранені
Армія рф здійснила обстріл промислового району міста.
Армія рф вдарила ракетами по заводам Краматорська Фото: з вільних джерел

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав він.

Як повідомлялося, 18 липня вранці російські війська завдали 4 ударів по промзоні Краматорська.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російської агресії загинув мирний житель і двоє були поранені.

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19 07 2022 10:47
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