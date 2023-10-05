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Армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих

05 жовтня 2023, 16:01
Армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих
Zelenskiy / Official
У селі Гроза Харківської області вже 51 людей, серед них дитина, загинули внаслідок російського ракетного удару.

Вдень росіяни обстріляли кафе і магазин у результаті чого майже пів сотні людей загинуло. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційгому Telegram-каналі.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Куп'янський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про 51 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", – йдеться в дописі.

Зеленський вкотре наголосив, що російський терор неохідно зупинити.

"Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!" – підкреслив український президент.

 

РосіявійнаУкраїнахарківщинагроза

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