російські військовіа використовують безпілотники Shahed проти України переважно як приманки, щоби ракети мали більше шансів вразити цілі.

Про це йдеться в звіті ISW.

В російському командуванні вважають, що велика кількість ударних безпілотників дасть змогу здолати українську протиповітряну оборону, проте БПЛА Shahed не несуть достатнього корисного навантаження, аби завдати великої шкоди цілям в Україні.

"Зараз російські війська використовують безпілотники Shahed в Україні переважно як приманки, щоб високоточні ракети мали більше шансів уразити свої цілі", - йдеться в звіті.

В ISW вважають, що росіяни, ймовірно, продовжать використовувати безпілотники для націлювання на цивільні об'єкти в Україні.

Але росія, вочевидь, незадоволена якістю безпілотників Shahed-131/136, які отримує з Ірану і москва прагне, аби Іран залишався довгостроковим стратегічним оборонним партнером.