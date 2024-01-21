Армія рф захопила село Крохмальне в Харківській області – ISW

Вчора російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, яке знаходиться 20 км на північний захід від Сватового, російські військові блогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту", - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Також геолокаційні кадри демонструють, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки, а також на південний захід від Бахмута.

На кадрах видно, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки.

Військові аналітики пишуть, що російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

А ще геолокаційні кадри показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного.

Вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.

Головні висновки ISW за 20 січня: