Армія рф збільшує військо біля кордонів Фінляндії

Попри війну з Україною москві вдається нарощувати військову присутність на кордоні з НАТО.

росія нарощує військову присутність поблизу кордону з Фінляндією, а також будує новий артилерійський гарнізон у місті Кандалакша.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

На території військового гарнізону Лупче-Савіно в Кандалакші ведуть земляні роботи та зведено кілька нових будівель, пише видання.

За даними адміністрації Мурманської області, це будується військове містечко для розміщення нової артилерійської бригади.

Також росія має намір розмістити там щонайменше частину інженерної бригади, хоча останніми роками це військове містечко було просто складом.

Крім того, супутникові знімки фіксують зміни й на інших військових об'єктах у підконтрольній пф Карелії.

Так, багато нової техніки помічено в гарнізоні Саперне, який розміщений на території колишнього фінського селища Саккола.

Активізація військової діяльності в Карелії пояснюється двома причинами, по-перше, гарнізони використовуються для підготовки солдатів і розконсервування старої техніки для їхньої подальшої відправки на фронт в Україні, а друга - росія зміцнює свою військову присутність саме на кордоні з Фінляндією.

Уряд рф не приховує, що розширює військову інфраструктуру в регіоні, тому губернатор Мурманської області Андрій Чибіс повідомляв, що в регіоні реалізується проєкт із модернізації військових містечок, на що витратять 460 мільйонів євро.

В рамках посилення військової присутності поблизу кордону з Фінляндією росія створює абсолютно новий 44-й армійський корпус, що означає, що угруповання російських військ тут зросте щонайменше на 15 000 осіб.

Крім того, російська влада заявила про створення бригади залізничних військ у Петрозаводську, у складі якої вже діють штаб і один батальйон. Це ще кілька сотень військовослужбовців. Навесні місцеве видання також повідомляло, що в місті розміщений штаб змішаної авіаційної дивізії.

"Розміщення штабів у Петрозаводську означає, що управління військами тепер здійснюється ще ближче до фінського кордону", - пише Yle.

Також бригади були вже дислоковані в районі Санкт-Петербурга, вирішено перетворити на дивізії, тобто їхня чисельність зросте у два-три рази.

До повномасштабного нападу на Україну війська держави-агресора в районі Фінляндії налічували близько 30 000 військовослужбовців, то з урахуванням розпочатих перетворень у майбутньому це угруповання може зрости до 100 000.

В росії є можливість не лише вести повномасштабну сухопутну війну проти України, а й водночас нарощувати чисельність військ і озброєнь біля кордону з Фінляндією.