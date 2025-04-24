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ТЕХНОЛОГІЇ

Армія роботів Китаю перемагає у світовому виробництві – NYT

24 квітня 2025, 11:14
Армія роботів Китаю перемагає у світовому виробництві – NYT
Фото: з вільного доступу
Швидке зростання Китаю в галузі робототехніки стало можливим завдяки державній ініціативі "Зроблено в Китаї 2025", яка визначила робототехніку серед пріоритетних напрямів.

Фабрики Китаю стали більш автоматизованими, ніж у США, Німеччині чи Японії. Масове впровадження роботів дозволяє знижувати собівартість виробництва, підвищувати якість продукції й зміцнювати позиції КНР у глобальній торговельній конкуренції зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними Міжнародної федерації робототехніки, Китай займає третє місце у світі за кількістю роботів на 10 000 працівників, поступаючись лише Південній Кореї та Сінгапуру. Місцеві виробники все активніше переходять на автоматизовані системи. Зокрема, китайська компанія Zeekr вже має 820 роботів на своєму заводі в Нінбо — порівняно з 500 чотири роки тому.

Власник однієї з майстерень Ілон Лі зазначає, що роботизована рука з вбудованою камерою і штучним інтелектом, яку він збирається придбати, коштує $40 тисяч — проти $140 тисяч за подібну модель від іноземних виробників кілька років тому. За його словами, машина може працювати без перерв 24 години на добу, на відміну від восьмигодинного робочого дня людини.

Попри прогрес, повної автоматизації досягти поки не вдалося — люди досі виконують важливі завдання, наприклад, шліфування деталей перед фарбуванням авто або встановлення проводки.

Швидке зростання Китаю в галузі робототехніки стало можливим завдяки державній ініціативі "Зроблено в Китаї 2025", яка визначила робототехніку серед пріоритетних напрямів. Влада також стимулює промисловість до використання людиноподібних роботів, зокрема через участь у показових заходах, таких як нещодавній напівмарафон у Пекіні, де бігли 12 тисяч людей і 20 роботів.

Важливим фактором також є кількість фахівців — китайські університети щороку випускають близько 350 тисяч інженерів і технічних працівників, тоді як у США — лише 45 тисяч інженерів-механіків.

Водночас деякі працівники заводів побоюються, що з розвитком автоматизації можуть втратити роботу. Один із них, Ген Юаньцзе з Zeekr, зізнався: "Це турбує не тільки мене — це турбує всіх".

СШАКитайроботи

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