Окупаційні війська продовжують захоплювати населені пункти на Донбасі.

Попри те, що темпи наступу повільні, але вони зростають, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

Вчора військове міністерство рф заявило, що його сили захопили село Новомихайлівку, розташоване на південь від Мар'їнки і на північний схід від Вулгедару Донецької області.

"Новомихайлівка має обмежене військово-стратегічне значення, але вона знаходиться на шляху до інших населених пунктів, які розташовані по обидва боки річки Сухі Яли на півдні від Донецька", - заявило російське МО.

"Війська рф увійшли до міста 9 лютого і досягли центру міста до 24 березня", - пише британська розвідка.

Раніше 79-а окрема десантно-штурмова бригада "Таврія" повідомила, що російській армії для цього знадобилося 30 тисяч військовослужбовців, при цьому за шість місяців боїв на підступах до міста вона втратила 300 одиниць техніки.

За даними британської розвідки, від входу до захоплення села російським військам знадобилося 73 дні і сталося це сталося за допомогою додаткових оперативних резервів, що демонструє повільний, але поступово зростаючий прогрес, якого досягають російські війська.

"На цьому напрямі російські війська, швидше за все, прагнутимуть просунутися до села Костянтинівка, розташованого за 2 км на захід від Новомихайлівки. Подальший наступ на північ від Вугледару може в кінцевому підсумку дозволити обійти оборону Вугледару, яка спричинила надзвичайно високі втрати серед російських сухопутних військ", - пишуть в Міноборони Британії.