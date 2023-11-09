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ПОЛІТИКА

Армія США заявляє, що потребує $3 млрд на розширення виробництва 155-мм снарядів

09 листопада 2023, 11:45
Армія США заявляє, що потребує $3 млрд на розширення виробництва 155-мм снарядів
Фото: zn.ua
Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю.

У США хочуть збільшити виробництво 155-мм снарядів. Для поповнення запасів, виснажених війною в Україні та Ізраїлі, потрібно три мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Армія США просить Конгрес виділити 3,1 мільярда доларів на купівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю.

Кошти будуть спрямовані на модернізацію або будівництво підприємств з виробництва 155-міліметрової артилерії в кількох штатах. Вони будуть взяті з пакету Байдена розміром 106 млрд доларів.

За словами представника армії, із 3,1 мільярда доларів, призначених для артилерійських озброєнь, близько половини піде на нарощування промислового потенціалу, а решта піде на закупівлю патронів.

Інша частина грошей піде на фінансування розширення інших боєприпасів, включаючи кошти збільшення річного обсягу виробництва перехоплювачів ППО Patriot з 550 до 650.

Також координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила приблизно 96% грошей, виділених на допомогу Україні.

Загалом витратили понад $60 мільярдів. Кошти спрямували не тільки на військову допомогу, але й на фінансово-економічну і гуманітарну підтримку.

За словами Кірбі, понад 90% грошей виділили саме на військову допомогу.

Наразі в Міністерства оборони США залишилося $1,1 мільярда для України.

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