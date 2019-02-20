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Армія Венесуели приведена в бойову готовність

Армія буде захищати "територіальну цілісність" країни
Армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США.
Армія Венесуели приведена в бойову готовність Фото з вільних джерел

У вівторок, 19 лютого, повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре і Кюрасао, які відносяться до юрисдикції Нідерландів, пише DW.

Армія буде захищати "територіальну цілісність" країни, заявив вірний главі Венесуели Ніколасу Мадуро міністр оборони Володимир Падріні.

Раніше тимчасовий президент Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо зажадав від уряду Мадуро не перешкоджати поставкам гумдопомоги з США і до 23 лютого пропустити на територію Венесуели вантажі медикаментів і продуктів харчування.

Гуайдо також закликав військовослужбовців Венесуели "стати на сторону конституції" і не перешкоджати доставці гумдопомоги.

У свою чергу, Мадуро категорично відмовляється пропускати вантажі з США під тим приводом, що поставки гумдопомоги стануть прикриттям для американського військового вторгнення.

Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.

 

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20 02 2019 09:12
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