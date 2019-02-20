Армія Венесуели приведена в бойову готовність
У вівторок, 19 лютого, повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре і Кюрасао, які відносяться до юрисдикції Нідерландів, пише DW.
Армія буде захищати "територіальну цілісність" країни, заявив вірний главі Венесуели Ніколасу Мадуро міністр оборони Володимир Падріні.
Раніше тимчасовий президент Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо зажадав від уряду Мадуро не перешкоджати поставкам гумдопомоги з США і до 23 лютого пропустити на територію Венесуели вантажі медикаментів і продуктів харчування.
Гуайдо також закликав військовослужбовців Венесуели "стати на сторону конституції" і не перешкоджати доставці гумдопомоги.
У свою чергу, Мадуро категорично відмовляється пропускати вантажі з США під тим приводом, що поставки гумдопомоги стануть прикриттям для американського військового вторгнення.
Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО