Армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США.

У вівторок, 19 лютого, повністю перекриті кордони з острівними автономіями Аруба, Бонайре і Кюрасао, які відносяться до юрисдикції Нідерландів, пише DW.

Армія буде захищати "територіальну цілісність" країни, заявив вірний главі Венесуели Ніколасу Мадуро міністр оборони Володимир Падріні.

Раніше тимчасовий президент Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо зажадав від уряду Мадуро не перешкоджати поставкам гумдопомоги з США і до 23 лютого пропустити на територію Венесуели вантажі медикаментів і продуктів харчування.

Гуайдо також закликав військовослужбовців Венесуели "стати на сторону конституції" і не перешкоджати доставці гумдопомоги.

У свою чергу, Мадуро категорично відмовляється пропускати вантажі з США під тим приводом, що поставки гумдопомоги стануть прикриттям для американського військового вторгнення.