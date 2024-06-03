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Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

03 червня 2024, 17:29
Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
12 травня 2022 року Ситник був призначений на цю посаду.

Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Ситника було призначено на цю посаду 12 травня 2022 року. Він відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Нагадаємо, у грудні 2019 року Артем Ситник, перебуваючи на посаді очільника Національного антикорупційного бюро, потрапив до реєстру корупціонерів. Він програв суди, які визнали його винним в одержанні подарунку на суму 25 тис. грн. Йдеться про знижку 70% на відпочинок, яку для екскерівника НАБУ "вибив" товариш власників мисливського господарства на Рівненщині. Також Ситник заплатив символічний штраф 3,4 тис. грн.

Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства "Поліське-Сарни" (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ "Поліське-Сарни", якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря – директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.

Артем СитникНАЗКвійна в Україніросія-агресор

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