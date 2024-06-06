Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Артснаряди, які надав Захід, почали надходити на фронт

06 червня 2024, 09:35
Артснаряди, які надав Захід, почали надходити на фронт
Photographer: Aris Messinis/AFP/Getty Images
Досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

Надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив ЗСУ повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова), розповіли у коментарі Telegraph, що боєприпаси, надані Заходом, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах. 

Один український військовий розповів, що російські війська все ще зберігають артилерійську перевагу п’ять до одного.

Інший український солдат повідомив естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не в достатніх обсягах. Український солдат заявив, що російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах. 

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

війна в Україніартснарядиросія загрозаросія-агресор

Останні матеріали

Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється