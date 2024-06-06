Артснаряди, які надав Захід, почали надходити на фронт

Досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

Надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив ЗСУ повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова), розповіли у коментарі Telegraph, що боєприпаси, надані Заходом, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах.

Один український військовий розповів, що російські війська все ще зберігають артилерійську перевагу п’ять до одного.

Інший український солдат повідомив естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не в достатніх обсягах. Український солдат заявив, що російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.