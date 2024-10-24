"Ашан" продає свій бізнес у росії – La Lettre
24 жовтня 2024, 17:11
Фото: telegraph.co.uk
росія становить близько 10% доходу групи Auchan
Французька група Auchan знайшла покупця для виходу з росії та вже перебуває на фінальні стадії переговорів. Ім'я покупця поки що не розкривається, але підписання угоди може відбутися в найближчі тижні.
Про це повідомляє La Lettre.
Як зазначає видання, компанії доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій. Вони дають дозвіл на продаж іноземних активів, часто намагаючись знизити ціну на користь місцевих покупців, які зазвичай близькі до кремля.
"Ашан" також прийняв політичне рішення залишитися в Україні, де у французького ритейлера 43 магазини, половина з яких – гіпермаркети. Натомість росія становить близько 10% доходу групи Auchan, або понад 3 млрд євро.
Продажі в росії та Україні, які знизилися на 4,2% минулого року, вплинули на загальні результати Auchan Retail, які впали на 2%, тоді як без цих країн зростання становило б 4%. Це ще більше погіршило показники, призвівши до чистих збитків у 378 млн євро за рік.
Компанія сподівається, що вихід з російського ринку не стане для неї катастрофою. У разі продажу лише активів, російська філія принесе менш як 200 млн євро. Однак кожен із 94 гіпермаркетів та 138 супермаркетів продається разом із будівлями, що значно збільшить кінцевий прибуток.