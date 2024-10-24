"Ашан" продає свій бізнес у росії – La Lettre

росія становить близько 10% доходу групи Auchan

Французька група Auchan знайшла покупця для виходу з росії та вже перебуває на фінальні стадії переговорів. Ім'я покупця поки що не розкривається, але підписання угоди може відбутися в найближчі тижні.

Про це повідомляє La Lettre.

Як зазначає видання, компанії доведеться пройти через схвалення російських урядових комісій. Вони дають дозвіл на продаж іноземних активів, часто намагаючись знизити ціну на користь місцевих покупців, які зазвичай близькі до кремля.

"Ашан" також прийняв політичне рішення залишитися в Україні, де у французького ритейлера 43 магазини, половина з яких – гіпермаркети. Натомість росія становить близько 10% доходу групи Auchan, або понад 3 млрд євро.