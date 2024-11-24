Associated Press показало фрагменти ракети "Орєшнік", якою рф вдарила по Дніпру

Фрагменти ракети ще не піддавалися аналізу. В СБУ повідомили кілька цікавих деталей.

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік", яку росія нещодавно запустила по Дніпру. Фрагменти ракети, яка, за словами Пентагону, створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", ще не піддавалися аналізу.

Про це повідомили представники СБУ виданню Associated Press.

ЗМІ пише, що від величезної ракети залишилися обвуглені, понівечені дроти і вкритий попелом корпус розміром із велику зимову шину - це все, що залишилося від "Орєшніка", яка нібито може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

"Слід зазначити, що це перший випадок, коли рештки такої ракети було виявлено на території України", - зазначив експерт СБУ на правах анонімності виданню.

Крім того, повідомляється, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону "Капустін Яр" в Астраханській області росії та пролетіла 15 хвилин, перш ніж впасти в місті Дніпро. Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів.