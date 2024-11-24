Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Associated Press показало фрагменти ракети "Орєшнік", якою рф вдарила по Дніпру

24 листопада 2024, 18:25
Associated Press показало фрагменти ракети
Фото: з вільного доступу
Фрагменти ракети ще не піддавалися аналізу. В СБУ повідомили кілька цікавих деталей.
Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік", яку росія нещодавно запустила по Дніпру. Фрагменти ракети, яка, за словами Пентагону, створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", ще не піддавалися аналізу.
 
Про це повідомили представники СБУ виданню Associated Press.
 
ЗМІ пише, що від величезної ракети залишилися обвуглені, понівечені дроти і вкритий попелом корпус розміром із велику зимову шину - це все, що залишилося від "Орєшніка", яка нібито може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.
 
"Слід зазначити, що це перший випадок, коли рештки такої ракети було виявлено на території України", - зазначив експерт СБУ на правах анонімності виданню.
 
Крім того, повідомляється, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону "Капустін Яр" в Астраханській області росії та пролетіла 15 хвилин, перш ніж впасти в місті Дніпро. Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів.
СБУракетавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється