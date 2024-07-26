Астронавти NASA застрягли у космосі
61-річний Баррі Вілмор та 58-річна Cуніта Вільямс вже більше семи тижнів перебувають в космосі.
Про це повідомляє британський портал LADbible.
Астронавти перебували на борту космічного корабля від моменту його першого старту з Флориди 6 червня.
"Майже 50 днів тому вони були відправлені разом зі Starliner для першого стикування з космічним кораблем і повинні були виконати тестову місію, яка спочатку мала тривати тиждень - доки не виникли проблеми. Від стикування капсули Boeing декілька разів затримувалося через несправність двигунів, а потім стався витік гелію, що спричинило занепокоєння щодо безпеки", - пишуть журналісти.
Інженери намагаються визначити, що сталося, але доки вони не зможуть з'ясувати це, астронавти перебуватимуть в космосі.