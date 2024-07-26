Астронавти NASA застрягли у космосі

Капсула Starliner компанії Boeing стикнулася з низкою технічних проблем через що двоє астронавтів NASA застрягли на Міжнародній космічній станції.

61-річний Баррі Вілмор та 58-річна Cуніта Вільямс вже більше семи тижнів перебувають в космосі.

Про це повідомляє британський портал LADbible.

Астронавти перебували на борту космічного корабля від моменту його першого старту з Флориди 6 червня.

"Майже 50 днів тому вони були відправлені разом зі Starliner для першого стикування з космічним кораблем і повинні були виконати тестову місію, яка спочатку мала тривати тиждень - доки не виникли проблеми. Від стикування капсули Boeing декілька разів затримувалося через несправність двигунів, а потім стався витік гелію, що спричинило занепокоєння щодо безпеки", - пишуть журналісти.

Інженери намагаються визначити, що сталося, але доки вони не зможуть з'ясувати це, астронавти перебуватимуть в космосі.