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Астронавти NASA застрягли у космосі

26 липня 2024, 12:18
Астронавти NASA застрягли у космосі
Фото: з вільного доступу
Капсула Starliner компанії Boeing стикнулася з низкою технічних проблем через що двоє астронавтів NASA застрягли на Міжнародній космічній станції.

61-річний Баррі Вілмор та 58-річна Cуніта Вільямс вже більше семи тижнів перебувають в космосі. 

Про це повідомляє британський портал LADbible. 

Астронавти перебували на борту космічного корабля від моменту його першого старту з Флориди 6 червня.

"Майже 50 днів тому вони були відправлені разом зі Starliner для першого стикування з космічним кораблем і повинні були виконати тестову місію, яка спочатку мала тривати тиждень - доки не виникли проблеми. Від стикування капсули Boeing декілька разів затримувалося через несправність двигунів, а потім стався витік гелію, що спричинило занепокоєння щодо безпеки", - пишуть журналісти. 

Інженери намагаються визначити, що сталося, але доки вони не зможуть з'ясувати це, астронавти перебуватимуть в космосі.

 
NASAкосмосастронавти

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