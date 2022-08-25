ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа вчених, яка працює з даними, отриманими з космічного телескопа Джеймса Вебба, опублікувала добірку 690 розрізнених знімків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи отримали найбільше зображення, зроблене телескопом Вебба
Зображенням дали назву Епоха–1. Вони показують далекі галактики, чиє світло перейшло з видимого в інфрачервоне під час подорожі у часі й просторі
Фото: CEERS
Про це повідомляє Кориспондент із посиланням на Space.com.
Зазначається, що зображенням дали назву Епоха–1. Вони показують далекі галактики, чиє світло перейшло з видимого в інфрачервоне під час подорожі у часі й просторі.
Завдяки цим зображенням астрономи виявили космічний об'єкт, названий галактикою Мейзі, яка, ймовірно, є однією з ранніх галактик, які будь-коли спостерігали і яка з'явилася через 400 мільйонів років після Великого вибуху.
Серед інших відкриттів, відзначених командою CEERS, зазначено дугу менших галактик поряд з яскравою галактикою, взаємодійні спіральні галактики, наднову зірку і групу червоних галактик.
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25 08 2022 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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