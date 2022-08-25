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Астрономи отримали найбільше зображення, зроблене телескопом Вебба

Зображенням дали назву Епоха–1. Вони показують далекі галактики, чиє світло перейшло з видимого в інфрачервоне під час подорожі у часі й просторі
Група вчених, яка працює з даними, отриманими з космічного телескопа Джеймса Вебба, опублікувала добірку 690 розрізнених знімків.
Астрономи отримали найбільше зображення, зроблене телескопом Вебба Фото: CEERS
Про це повідомляє Кориспондент із посиланням на Space.com.
 
Зазначається, що зображенням дали назву Епоха–1. Вони показують далекі галактики, чиє світло перейшло з видимого в інфрачервоне під час подорожі у часі й просторі.
 
Завдяки цим зображенням астрономи виявили космічний об'єкт, названий галактикою Мейзі, яка, ймовірно, є однією з ранніх галактик, які будь-коли спостерігали і яка з'явилася через 400 мільйонів років після Великого вибуху.
 
Серед інших відкриттів, відзначених командою CEERS, зазначено дугу менших галактик поряд з яскравою галактикою, взаємодійні спіральні галактики, наднову зірку і групу червоних галактик.
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25 08 2022 14:08
ТЕГИ: космос
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