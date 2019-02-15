Астрономи помітили спалах зірки, яскравість якого перевищує сонячні у мільярди разів

Астрономи за допомогою Телескопа Джеймса Кларка Максвелла виявили спалах зірки, яскравість якого перевищує яскравість подібних явищ на Сонці в 10 мільярдів разів.

В ході дослідження вчені спостерігали за зіркою JW 566, яка розташовується на відстані 1269 світлових років від Землі в сузір'ї Тільця, повідомляє "Популярная механика", інформує DT.ua.

Спалах відбувся ще у 2016 році і "може бути найбільш яскравим з відомих спалахів, асоційованих з молодими зоряними об'єктами", а також "першим корональним спалахом, виявленим у субміліметровому діапазоні".

Світило відноситься до зірок типу T Тельця, класу змінних зірок. На думку дослідників, зірці менше 10 мільйонів років і вона знаходиться у стадії бурхливого зростання. Відзначається, що вченим вдалося помітити спалах, незважаючи на те, що він була дуже коротким.

Дослідники вважають, що JW 566 активно аккретує речовину від польового диска, що оточує її, а спалах був пов'язаний з порушенням магнітного поля, що направляє речовину до зірки.

Нагадаємо, науковці зафіксували гравітаційні хвилі від злиття двох нейтронних зірок. Раніше вчені фіксували тільки гравітаційні хвилі від чорних дір.