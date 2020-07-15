Астрономи виявили у Всесвіті гігантську "стіну"
Про це повідомляє портал Space, зазначає "Укрінформ"
"Видовищні 3D-карти Всесвіту виявили одну з найбільших космічних структур, що розтягнулася на 1,4 мільярда світлових років, і, в якій вміщені сотні тисяч галактик", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, Стіна Південного полюсу залишалася непоміченою дотепер, оскільки великі її частини знаходяться за півмільярда світлових років від Чумацького шляху.
За розмірами цю структуру можна порівняти з Великою стіною Слоуна, яка за розміром вважається шостою у списку виявлених у космосі структур.
Зазначається, що у 2014 році астроном з Університету Париж-Сакле Даніель Помаред разом із його колегами виявили Ланіакею, надскупчення галактик шириною у 520 мільйонів світлових років.
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