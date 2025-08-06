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Атака дронів по нафтобазі в Брянську: десятки вибухів

06 серпня 2025, 11:11
Атака дронів по нафтобазі в Брянську: десятки вибухів
Фото: dumskaya.net
В місті видно густий чорний дим над ймовірно ураженою нафтобазою.

У середу вранці, 7 серпня, російське місто Брянськ зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, роботу ППО та густий дим у районі нафтобази.

Про це пишуть російські Telegram-канали і соцмережі.

За їхніми словами, вибухи почалися близько 5-ї ранку за місцевим часом. Люди нарахували понад 10 потужних ударів. Частину дронів начебто було збито, проте деякі досягли цілей. Очевидці повідомляли про чорний дим, який підіймався з одного з районів міста.

Зокрема, соцмережі пишуть, що атака була спрямована на нафтобазу, хоча офіційно російська влада це не підтвердила.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що протягом ночі ППО нібито знищила 16 безпілотників. За його словами, "постраждалих і руйнувань немає", а всі оперативні служби працюють на місці.

У регіоні розташований важливий інфраструктурний об'єкт — наливний пункт "Брянськ" нафтопроводу "Дружба", який використовується для зберігання та транспортування дизельного пального, зокрема для забезпечення армії рф.

 
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