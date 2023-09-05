Атака на аеродроми "Енгельс" і "Дягілєво" 2022 року. Нові подробиці від ГУР

У ГУР вперше розповіли, чим завдали удару по російських аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у грудні 2022 року Україна атакувала російські військові аеродроми "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) за допомогою модернізованих реактивних безпілотників радянського виробництва Ту-141 "Стриж".

Про це йдеться у документальномуфільмі ГУР "Збиті льотчики росії".

За словами Буданова у грудні 2022 року розвідка України провела дві операції, уразивши російські стратегічні бомбардувальники на землі.

Так, реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою, у ніч проти 5 грудня 2022 року атакував авіабазу "Дягілєво", суттєво пошкодивши два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також вантажівку-авіазаправник.

"Шестеро російських військових тоді загинули, 11 були поранені. Трохи пізніше, під ранок, на іншу авіабазу дальньої авіації росії в місті Енгельс Саратовської області так само прилетів "Стриж", – йдеться у документальному фільмі.

За даними української розвідки, в "Енгельсі" тоді було пошкоджено два літаки Ту-95МС.