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Атака на аеродроми "Енгельс" і "Дягілєво" 2022 року. Нові подробиці від ГУР

05 вересня 2023, 12:23
Атака на аеродроми
Фото: РБК-Україна
У ГУР вперше розповіли, чим завдали удару по російських аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у грудні 2022 року Україна атакувала російські військові аеродроми "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) за допомогою модернізованих реактивних безпілотників радянського виробництва Ту-141 "Стриж".    

Про це йдеться у документальномуфільмі ГУР "Збиті льотчики росії".

За словами Буданова у грудні 2022 року розвідка України провела дві операції, уразивши російські стратегічні бомбардувальники на землі.

Так, реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою, у ніч проти 5 грудня 2022 року атакував авіабазу "Дягілєво", суттєво пошкодивши два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також вантажівку-авіазаправник.

"Шестеро російських військових тоді загинули, 11 були поранені. Трохи пізніше, під ранок, на іншу авіабазу дальньої авіації росії в місті Енгельс Саратовської області так само прилетів "Стриж", – йдеться у документальному фільмі. 

За даними української розвідки, в "Енгельсі" тоді було пошкоджено два літаки Ту-95МС.

ГУРвійна в Україніросія окупантиаеродром енгельсатаки

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