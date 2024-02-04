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ПОЛІТИКА

Атака на енергетику у Кривому Розі була наймасовішою за рік – "Укренерго"

04 лютого 2024, 11:59
Атака на енергетику у Кривому Розі була наймасовішою за рік –
Фото: aa.com.tr
Як зазначається, в ніч на 3 лютого відновлювальні роботи перервала атака російських дронів на високовольтні енергетичні об’єкти.

Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу була однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

Про це повідомляє  "Укренерго".

"Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 3 лютого відновлювальні роботи перервала атака російських дронів на високовольтні енергетичні об’єкти.

"Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні", - пояснюють енергетики.

Зараз продовжуються роботи на магістральних та розподільчих мережах, але світло споживачам вже повернули.

"Укренерго" пояснює, що енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки атак завдяки підготовці влітку. Фактично, це були перші відключення світла в Україні після повітряних атак з початку опалювального сезону.

В ніч на суботу, 3 лютого, окупанти випустили по Україні 14 "Шахедів" та дві ракети Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників.

У Криворізькому районі через атаку без світла були майже 15 тисяч людей, також були знеструмлені дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі ввели аварійні відключення світла.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у Кривому Розі заживили критичну інфраструктуру та частину споживачів. До вечора всім споживачам у місті повернули світло.

енергетикаКривий Рігатака

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