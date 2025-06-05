Атака російських дронів на Прилуки: є загиблі, оголошено День жалоби (оновлено)

За попередніми даними, ворог застосував щонайменше шість ударних безпілотників типу "Герань".

росія вночі здійснила масштабну атаку дронами-камікадзе на місто Прилуки Чернігівської області. Постраждали дев'ять осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

За попередніми даними, ворог застосував щонайменше шість ударних безпілотників типу "Герань", які влучили у житлову забудову міста. Вогнем було знищено два приватні будинки, два гаражі, господарську споруду та автомобіль. П’ятеро загиблих — 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження — знайдені під завалами.

Ще шестеро мешканців Прилук отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до місцевих лікарень. Медики повідомляють, що стан деяких потерпілих залишається важким. На місці події триває рятувальна операція, ведеться розбір завалів, можливе виявлення ще постраждалих.

Місцева влада наголосила, що удари були спрямовані саме на житлові будівлі, а не на об’єкти інфраструктури, назвавши це черговим воєнним злочином Росії. Голова Чернігівської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися правил безпеки.

"Коли гинуть діти — це вже не просто війна, це демонстративний терор. Ми не забудемо й не пробачимо", — заявив один із представників місцевої влади.

У зв’язку з масштабною атакою у Прилуках оголошено День жалоби, який триватиме сьогодні та завтра. Голова Прилуцької РВА Володимир Чернов зазначив, що це одна з наймасштабніших атак за останній час із найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення.

Влада України звертається до міжнародних партнерів із закликом посилити постачання систем протиповітряної оборони, щоб краще захищати цивільних від подібних повітряних атак.

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Кількість поранених внаслідок удару дронів по Прилуках знову зросла. Постраждали дев'ять осіб.

"Найбільша атака з жертвами була по Прилуках. П'ять осіб російські терористи вбили, вже дев'ять отримали поранення. Тим, хто звернувся, надається необхідна допомога", - сказав Чаус.

Голова Чернігівської ОВА підтвердив, що внаслідок атаки дронів загинула родина начальника місцевої пожежної служби.