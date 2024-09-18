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Атака російських "Шахедів" на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням

18 вересня 2024, 16:09
Атака російських
Фото: zn.ua
У жовтні посадовці НАТО розглядатимуть питання знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

НАТО повинно застосувати "рішучі скоординовані" заходи у відповідь на російські ракети або безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, повідомляє Reuters.

"Держави B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", – заявив Тилвар журналістам.
 
Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО "Бухарестської дев'ятки" провели зустріч у Бухаресті.
 
"Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", – сказав він.
 
Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.
 
"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь білорусі у діях росії", – додав Залевський.

 

НАТОРумуніявійна в Україніросія окупанти

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