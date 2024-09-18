Атака російських "Шахедів" на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням
18 вересня 2024, 16:09
Фото: zn.ua
У жовтні посадовці НАТО розглядатимуть питання знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.
НАТО повинно застосувати "рішучі скоординовані" заходи у відповідь на російські ракети або безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Альянсу.
Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, повідомляє Reuters.
"Держави B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", – заявив Тилвар журналістам.
Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО "Бухарестської дев'ятки" провели зустріч у Бухаресті.
"Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", – сказав він.
Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.
"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь білорусі у діях росії", – додав Залевський.